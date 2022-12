Bellaria, autoarticolato sbanda e blocca la Statale, forti rallentamenti

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:15 - 12 Dicembre 2022

Il camion di traverso sulla Statale - nella gallery le auto in coda.

Un autoarticolato si intraversa e blocca la statale 16 in direzione sud verso l'uscita di Bellaria. E' successo questa mattina, lunedì 12 dicembre, poco prima delle 7.30 nella corsia sud della statale. Il mezzo ha fatto tutto da solo. Il conducente ha perso il controllo forse a causa del ghiaccio presente sulla strada. Il camion ha perso aderenza ed ha sbandato, mettendosi di traverso ed occupando tutta la carreggiata. Secondo i primi riscontri non ci dovrebbero essere, fortunatamente, feriti. Il traffico è andato in tilt. Sul posto la Polstrada, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Sono in corso le operazioni per 'raddrizzare' il mezzo pesante e ripristinare la circolazione. Probabilmente sarà necessario chiudere la statale anche in direzione nord per permettere alla gru di spostare il mezzo pesante.