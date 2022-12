Energia pulita e condivisa, un incontro di Futuro Verde a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:19 - 12 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Dopo una serata molto partecipata e ricca di spunti sul libro " Le sfumature del Verde- Storie di Donne e Ambiente " di Paola Turroni, si è conclusa foresta Gutenberg, la rassegna letteraria dell' Associazione Futuro Verde A.P.S. Ora, però, le attività di divulgazione e sensibilizzazione ambientale dell'associazione proseguono con "Fuori Foresta Gutenberg". Infatti, Sabato 17 Dicembre dalle ore 16 presso il Centro Culturale "Vittorio Belli" in via Italico 8 angolo via Ovidio a Bellaria Igea Marina si terrà un nuovo momento di incontro e confronto sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, tema promosso da tempo sa Futuro Verde in iniziative sui social e in presenza. Il convegno avrà il titolo "Comunità Energetiche Rinnovabili: lo sviluppo di un' energia pulita e condivisa" .



Per la prima volta, anche a Bellaria, ci si confronterà su una battaglia in cui Futuro Verde è impegnata da tempo, ovvero la promozione e lo sviluppo delle CER anche nel nostro territorio provinciale. Uno strumento, in cui l'associazione crede nell'importanza strategica per lo sviluppo di energia green e la crescita di una forte coesione sociale. Interverranno all' iniziativa: Antonio Lazzari, fondatore di " Strategie Sociali", oltre che autore del libro " Dalle comunità marginali all'economia della risonanza" ed esperto sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Pierluigi Ferraro, assessore all'ambiente di Montellabate (PU), che ha ritirato da pochi giorni a Casale Monferrato il Premio speciale ambientalista dell'anno per la CERossini, ovvero la prima Comunità Energetica della Regione Marche, che il Comune ha promosso fortemente nella sua realizzazione.







Quella di sabato per Futuro Verde è un' occasione per discutere di buone pratiche amministrative, ma anche di sostenere come le Comunità Energetiche Rinnovabili siano una grossa opportunità per costruire una chiara indipendenza energetica fatta da fonti rinnovabili unita a una grossa opportunità di risparmio in bolletta e un'occasione per sviluppare un momento importante di crescita e coesione sociale, anche a Bellaria Igea Marina.