Difende la fidanzata molestata da un magregino ubriaco, accoltellato



Rimini

07:21 - 12 Dicembre 2022



Nuovo grave episodio di violenza in centro storico a Rimini. Un ragazzo riminese ha rischiato grosso per difendere la fidanzata, presa di mira da un magrebino ubriaco, intenzionato a molestarla. Il fidanzato è intervenuto per proteggere la giovane e si è beccato una coltellata al collo, fortunatamente il fendente non ha leso l’arteria e se l'è cavata con qualche punto di sutura. L'accoltellatore, che presidia in via Gambalunga, invece è stato arrestato. Il fattaccio è avvenuto ieri pomeriggio (domenica 11 dicembre), intorno alle 17, in piazza Cavour. È il secondo accoltellamento a Rimini nelle ultime 72 ore. Venerdì in via Marecchia un 21enne del Gambia aveva sferrato una coltellata alle spalle di un 29enne nigeriano per una lite sull'uso di una bicicletta.