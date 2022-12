Calcio Prima, tra Accademia Marignanese e Bellariva pari giusto: 0-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:52 - 11 Dicembre 2022

Un attacco del Bellariva.

Su un campo al limite delakl praticabilità Accademia Marignanese e Bellariva paregginao una partita bella, combattuta e ricca di spunti interessanti. La Accademia Marignanese, anche se in parte rimaneggiata e con qualche assenza di rilievo, ha affrontato il quotato avversario a viso aperto, senza timore reverenziale, lottando su ogni pallone. E’ stata una partita equilibrata finita a reti bianche, ma i padroni di casa hanno qualche rammarico per le due grandi occasioni sprecate nel secondo tempo, a tu per tu con il portiere avversario, finite una sulla traversa e una sul palo. Anche il Bellariva Virtus ha avuto un paio di occasioni favorevoli alle quali si è opposto il portiere dei padroni di casa Filippo Badioli con parate di fondamentale importanza.

E’ il terzo pareggio consecutivo per la Accademia Marignanese, che oggi ha dimostrato che, per quanto la riguarda, la classifica è un poco bugiarda, ma continuando su questa strada ci sono tutti i presupposti per centrare l’obiettivo salvezza.



Il tabellino



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Pontellini, Cekirri, Beccari, Ottaviani Filippo (65° Romano Alessandro), Marcolini, Markaj (70° Romano Loris), Tirincanti, Di Blasio, Morri (82° Rossi), Siciliano (85° Berardi)



A disposizione: Patregnani, Izzo

Allenatore: Mirko Palazzi





BELLARIVA VIRTUS; Cerbara, Crescentini, Nanni, Canini, Cenci, Tonini, Cruz (65° Mularoni), Zamagni (80° Bartolani, Fabbri A. (90° Ancora), Fabbri E. (82° Pauri), Bargelli



A disposizione: Salvadori, Betti, Rinaldi.



Allenatore: Denis Morolli





Arbitro: Michele Franceschi di Ferrara