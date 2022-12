Morta Katia Galassi, una vita per la Radio: aveva 63 anni

Attualità

Riccione

| 08:31 - 12 Dicembre 2022

Katia Galassi.

Ha legato la sua carriera alla radio, Katia Galassi, scomparsa ieri (domenica 11 dicembre). I colleghi la ricordano per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la sua voce professionale ed inconfondibile che nei primi anni 2000 l'ha portata fino alla direzione artistica di Radio Sabbia, emittente dove ha lavorato per gran parte della sua vita. Una carriera iniziata negli anni '70 come speaker che poi è spaziata anche nell'ambito commerciale e pubblicitario. Sui social sono tanti i messaggi di colleghi, ex colleghi ed ascoltatori che ne ricordano la professionalità, il carattere e la passione. I funerali si svolgeranno martedì 13 dicembre alle ore 15:00 presso la Chiesa San Martino Vecchia (C.so F.lli Cervi) di Riccione.

Questa sera, lunedì 12 dicembre alle ore 20:30 si terrà il Rosario sempre nella stessa chiesa.