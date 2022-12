Calcio RSM, La Fiorita non sbaglia. Virtus fermata sul pari

Sport

Repubblica San Marino

| 19:51 - 11 Dicembre 2022

Vitaioli (La Fiorita).

Non sbaglia la Fiorita che nel posticipo domenicale trova la vittoria numero dieci nella sfida al Murata e rinsalda così la testa della classifica del Campionato Sammarinese BKN301. Comincia alla grande la squadra di Lasagni che dopo appena cinque minuti riesce a scardinare la difesa bianconera: cross dalla destra di Tommaso Zafferani, Bartolini va sul primo palo ed insacca l’1-0. Il Murata però resiste alla avanzate dei gialloblu e verso la fine del primo tempo riesce anche a trovare un calcio di rigore poi trasformato da Baldini che vale l’1-1. Il pareggio però dura molto poco perché dopo pochi secondi dal fischio della ripresa è ancora Zafferani che dalla destra serve una buon pallone in area sul quale ci va Vitaioli che gonfia la rete per il 2-1. È più che sufficiente per la Fiorita per portare a casa i tre punti e ad allontanare il Cosmos, secondo a quattro lunghezze dai gialloblu.



Si ferma invece la corsa della Virtus che trova il secondo pareggio consecutivo nell’altro posticipo domenicale contro la Folgore. La squadra di Bizzotto, dopo lo 0-0 nella nebbia contro il Cosmos della scorsa settimana, perde un po’ di terreno dalle squadre in cima alla classifica. Merito però anche della Folgore che fa una gran partita. I giallorossoneri di Lepri infatti riescono a sbloccarla al 23’ grazie all’azione insistita di Di Marzio che con un destro da dentro l’area batte Passaniti. I neroverdi non ci stanno e poco prima del duplice fischio arrivano al pari: azione manovrata dal solito Buonocunto che serve Angeli che di prima trova il corridoio giusto per Sorrentino, l’attaccante non sbaglia e batte Pollini. La Virtus spinge anche nella ripresa ma non trova il guizzo giusto. Secondo risultato utile invece per la Folgore, dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Cailungo.