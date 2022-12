Calcio Promozione, la leader Gambettola regola il Cervia senza patemi (2-1). Torna a +3

Sport

Gambettola

| 20:04 - 11 Dicembre 2022





Vittoria senza patemi per il Gambettola che supera il Cervia 2-1 sul campo di Longiano mantenendo la testa della classifica in solitudine (+3 sulla Sampierana). Primo tempo di marca Gambettola, che non ha corso pericoli, la frazione si è chiusa sull'1-0 con gol di bomber Spadaro con un preciso diagonale in area. La squadra di Bernacci avrebbe potuto raddoppiare ma Vukaj ha sbagliato un rigore (fallo su Spadaro).







Nella ripresa il raddoppidella squadra di casa su angolo: colpo di testa di Maioli, sulla respinta del portiere ancora Spadaro infila in porta. Nel finale il Cervia sfiora il gol su un retropassaggio al portiere di Aloisi intercettato da un giocatore del Cervia che però tarda la stoccata permettendo l'intervento del portiere Golinucci. A tempo scaduto la rete per il Cervia di Brando (entrato nella ripresa). Nel Gambettola esordio in attacco di Radoi ritornato nel club che l'ha visto protagonista la stagione scorsa.

Nel prossimo turno - ultima di andata - scontro diretto Sampierana-Gambettola.



Il tabellino



Gambettola – Cervia 2-1





GAMBETTOLA: Golinucci; Di Fino, Maioli, Rigoni; Aloisi, Limouni, Vukaj Gadda, Tani; Zavatta, Spadaro.

A disp. Donini, Palumbo, Valentini, Del Vecchio, Valentini F. Camaj, Zammarchi, Falchero, Radoi, Odunna. All. Bernacci.





CERVIA: Braggioni, Fusaroli, Merloni, Di Gilio, Krastev, Godoli, Ambrosini, Ferrani, Calandra, Mancini, Zattini.

A disp. Tavolacci, Acquafredda, Sow, Meoni, Brando, Eko, Valasutean, Asturi, Stefano. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Dal sasso di Bologna



Reti: Spadaro 2