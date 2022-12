Calcio D, la Sammaurese cade sul campo del Lentigione 3-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:57 - 11 Dicembre 2022





Cade in trasferta sul campo di Sorbolo la Sammaurese, superata 3-1 dal Lentigione nel diciassettesimo turno di serie D.



Avvio complicato per la squadra romagnola che subisce il vantaggio emiliano con una punizione da 25 metri calciata imparabilmente da Rossi già all’8′. Sammaurese che fatica a trovare il consueto gioco brillante e verso fine primo tempo sono ancora i rivali a sfiorare il gol con il tiro al volo di Muro, tuttavia Maggioli si immola e salva.



A inizio ripresa la squadra di Martini si rende pericolosa, ma Lugli salva sulla punizione dal limite di Merlonghi (48′). I padroni di casa non stanno a guardare e, tirato alto con Muro, al 60′ raddoppiano tramite Lattarulo, che insacca a tu per tu con Piretro.



Reazione della Sammaurese affidata ancora a bomber Merlonghi, però ancora l’estremo difensore reggiano si oppone, e poi a Maggioli, che da pochi passi non indovina il tocco sulla respinta conseguente al tentativo di Scarponi. Finale che scivola via veloce e purtroppo, con il tris di Rossi di testa e la rete della bandiera su rigore di Maltoni, decreta il KO, onore comunque ai nostri ragazzi che riceveranno nel prossimo turno il Forlì nel derby.



Il tabellino



LENTIGIONE: Lugli, Iodice, Egharevba, Lattarulo, Formato, Muro, La Vigna, Sabotic, Cortesi, Bertolotti, Rossi A disp: Marconi, Roma, Ofoasi, Panzacchi, Carra, Farinelli, Micheal, Moretti, Ferrari



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Haruna, Maltoni, Merlonghi, Barbatosta A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Gianferrari, Scarponi, Bonafede, Tamai, Di Novella, Cremonini All Martini



Reti: 8′ Rossi, 60′ Lattarulo, 90' Rossi, 95′ rig Maltoni



Note. Ammoniti: Barbatosta, Canalicchio, Maggioli