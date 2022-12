Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione vince il derby di Rimini: 3-0

Sport

Riccione

| 17:46 - 11 Dicembre 2022

La Lasersoft esulta.

Il derby riminese tra la Projet System Rimini e la Lasersoft Riccione è sempre una partita speciale che regala spettacolo, emozioni e che accende sane passioni.



Pubblico delle grandi occasioni sabato alla 'Casa del Volley' che vedeva opposte per la prima volta in serie B2 Rimini e Riccione. Il derby si tinge di biancoblu: la Lasersoft Riccione supera Rimini 3-0 e continua la sua marcia inarrestabile e si mantiene sul podio della graduatoria quando manca una sola partita prima della pausa natalizia.



Match affatto scontato perché il derby non lo e' mai ma Moltrasio e compagne sono entrate con la testa giusta riuscendo a mantenere sempre o quasi il comando delle operazioni e così a conquistare una meritatissima vittoria.



La partita

Primo set molto equilibrato dove le due squadre restano sempre a contatto (uno o due punti il massimo vantaggio ospite). Ci vuole un break decisivo di Astolfi per centrare la fuga decisiva. Sul 24-21 vengono annullati due set point ma la terza occasione è quella giusta per trovare l'1-0 (25-23).



Secondo parziale che si sviluppa quasi allo stesso modo del primo: a metà parziale le padrone di casa si trovano avanti di 4 lunghezze (9-13) ma la Lasersoft è bravissima a non perdersi mai d'animo e pian piano recupera per intero lo svantaggio ed ancora nel finale grazie alla coppia Astolfi-Tallevi riescono ad effettuare il sorpasso. Le opportunità per raddoppiare sono nuovamente tre (24-21). Viene annullata la prima ma sulla seconda Riccione è cinica e conquista oltre al 2-0 (25-22) un punto sicuro.



Nella terza frazione pronti via ed è subito 9-0: Astolfi dai nove metri e le nostre attaccanti in stato di grazia scavano subito il solco definitivo che permette a coach Piraccini di schierare l'intera rosa a sua disposizione. Si chiude agevolmente sul 25-17 col punteggio che questa volta non è mai stato in discussione.



Grazie al 3-0 le ragazze biancoblu salgono a quota 24 punti. Prossimo appuntamento fissato per sabato 17 quando al PalaFontanelle ci sarà quello che sarà sicuramente il match clou dell'ultima giornata del 2022: Moltrasio e compagne riceveranno la pallavolo Prato. In palio il terzo posto. Questa affermazione esterna darà sicuramente la carica giusta per preparare al meglio questo importantissimo match per provare a salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico.



Il tabellino

Projet System Rimini - Lasersoft Riccione 0-3





Rimini: Bologna 5, Gennai 1, Calamai, Zammarchi 5, Costantino 7, Grandi 7, March L1, Buccella 3, Orsi 1,Ugolini 2, Berardi, Altini 4, ne Launi L2, All. Gambuti



Riccione: Moltrasio 2, Gugnali 7, Tallevi 18, Godenzoni 11, Gabellini 13, Astolfi 5, Chiste’, Paolassini, Jelenkovic L1, N.e. Stefanini L2, Ricci, Agostini, Fogli, All. Piraccini



Parziali: 23-25/22-25/17-25