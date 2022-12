Basket C Silver, Medicina amara per gli Angels: ko casalingo (63-70)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:40 - 11 Dicembre 2022

Un time out Angels (foto Alfio Sgro).



Non basta un super Pesaresi contro Medicina. La Virtus passa avanti nei primi minuti della partita e tiene sempre a debita distanza i padroni di casa strappando così il foglio rosa.

Nel primo quarto la Dulca subisce la fisicità difensiva degli ospiti che concede ai santarcangiolesi di trovare la via del canestro solo negli ultimi 5’ del quarto, fatta eccezione per il tiro di Macaru.

Nel secondo quarto Medicina tenta il primo strappo della partita, Pesaresi in campo cerca di tenere a galla i suoi compagni. La giornata al tiro di Santarcangelo non è delle migliori. Allungo Medicina.

Al rientro dagli spogliatoi gli Angels provano a farsi sotto con il solito Pesaresi, top scorer con i suoi 22 punti, la Virtus è brava però a trovare la via del canestro.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Bernardi ci provano ma Medicina fa valere la sua esperienza con diversi canestri messi a segno solo all’ultimo secondo dei 24 a disposizione che tagliano le gambe ai padroni di casa che cadono così per la prima volta fra le mura amiche.



Il tabellino



Dulca Santarcangelo - Virtus Medicina 63- 70



Dulca Santarcangelo: Buzzone 12, Pesaresi 22, James 10, Quaglia 3, Mulazzani 6, Rossi 2, Macaru 7, Bonfè 1, Benzi NE, Lombardi NE, Mari, Antolini NE. All.: Bernardi Ass.: Evangelisti, Miriello.



Virtus Medicina: Cattani 9, Vandi 6, Musolesi 11, Curione 9, Martini 9, Poluzzi 6, Lorenzini 13, Bergami 5, Martelli 2. All. Dal Pozzo.