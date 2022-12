Alessia Barilari, una riminese giovane talento del fumetto: ecco il suo 'Milo e Cora e la regina degli abissi'

Attualità

Rimini

| 14:59 - 11 Dicembre 2022



Reduce dalla partecipazione alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria "Più Libri Più Liberi", alla Nuvola di Roma, la sedicenne riminese Alessia Barilari presenterà anche nella sua città il suo nuovo fumetto dal titolo Milo e Cora e la regina degli abissi; l'incontro, al quale si invita tutta la cittadinanza, si terrà Domenica 18 Dicembre alle ore 15.30 presso la sala del Palazzo del Turismo di Rimini in Piazzale Fellini; insieme all'autrice saranno presenti anche i biologi della Fondazione Cetacea.



In questa nuova avventura, il biologo Milo e la sirena Cora devono unire le loro forze per affrontare un pericoloso nemico, la regina degli abissi Nottiluna che vuole portare l'oscurità nella Città di Corallo a qualunque costo. Per salvare il mare dalle tenebre e far tornare la luce, servirà la collaborazione di tutti i suoi abitanti e dei loro amici umani.

Un fumetto non solo da leggere ma che propone, nelle pagine finali, alcune attività che permetteranno ai lettori di interagire con i protagonisti, dando piena espressione alla propria creatività.



Alessia Barilari è nata nel 2006 a Rimini e frequenta il terzo anno del Liceo Artistico di Riccione. La collaborazione con AG Book Publishing è iniziata nel 2020 grazie alla vittoria nel concorso "Io racconto il mare a fumetti", seguita dalla pubblicazione del suo primo albo: "Milo & Cora e la Città di Corallo". Nel 2022 ha vinto il primo premio nel concorso "LazioComics – Land of Heroes Sketch Battle", organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti e Romics.