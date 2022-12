Rimini, da lunedì il territorio nella morsa del freddo: ma poche precipitazioni

Attualità

Rimini

| 13:53 - 11 Dicembre 2022

Dopo una domenica (11 dicembre) caratterizzata da maltempo, l’aria fredda si farà sentire a inizio settimana con brinate al mattino e temperature sotto le medie del periodo. Giornate tendenzialmente stabili poi da Giovedì è attesa una nuova perturbazione atlantica con piogge diffuse.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 11/12/2022 ore 13:30



Lunedì 12 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: poco nuvoloso o sereno durante il giorno, nuvolosità in aumento dalla serata.

Temperature: in calo, minime comprese tra 0 e +3 gradi, con valori fino a -2 gradi sui rilievi. Massime tra +3 e +7 gradi.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: mosso, in attenuazione in serata.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 13 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: coperto su tutta la provincia, non escluse sporadiche fioccate nelle zone interne senza accumuli.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra -2 e +1 grado, massime comprese tra +3 e +6 gradi.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 14 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: coperto con piovaschi in serata sui rilievi, in estensione verso valle nella notte.

Temperature: minime in lieve rialzo comprese tra +1 e +5 gradi, massime comprese tra +3 e +6 gradi.

Venti: deboli da Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica provocherà piogge diffuse tra giovedì 15 e venerdì 16, non sono previste nevicate causa l’aumento delle temperature. Weekend incerto.



