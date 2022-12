Volley B masch, PromoPharma sconfitta dall’ Arredopark Caselle 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 13:43 - 11 Dicembre 2022



La PromoPharma gioca la sua partita ma contro una squadra tecnicamente e fisicamente più forte è costretta a cedere per 3-0 all'Arredopark Caselle. Influisce sul risultato anche l’infortunio subito da Ian Kiva all’inizio del secondo set, sostituito dall’acciaccato Ricci. “Il primo set l’abbiamo giocato bene anche se dal punteggio può non sembrare. – racconta Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. - Siamo sempre stati in partita anche se gli avversari ci hanno messo in difficoltà in battuta. All’inizio del secondo set Kiva ha sentito tirare la coscia sinistra come nell’ultima partita e l’ho dovuto cambiare. Ci siamo un po’ depressi anche perché Ricci, chiamato a sostituirlo, non era a posto fisicamente e ha fatto il possibile. L’Arredopark ha tenuto un livello tecnico più alto del nostro e ha vinto meritatamente. Noi abbiamo giocato la nostra pallavolo ma l’avversario era oggettivamente difficile da affrontare. Per sabato prossimo, contro la Pietro Pezzi Ravenna, speriamo di recuperare tutti gli acciaccati”.



Il tabellino

Arredopark. Di Marco, Ravelli 2, Fontanabona, Rancan, Bindinelli (L1), Caliari 2, Frigo (L2) Sasdelli 1, Hernandez 5, Alberti 7, Peslac 9, Solazzi 8, M. Peslac 18, Z. Peslac 18. Ace 6. Battute errate 7. Muri punto 6. All. Giuseppe Pes.



PromoPharma. Rondelli 1, Caselli 2, Kiva 3, Paganelli 13, Bernardi 7, Benvenuti 5, Carigi 1, Baciocchi, Cicconi, Ricci, Morelli (L). Ace 3. Battute errate 9. Muri punto 1. All. Stefano Mascetti.



Classifica. Gabbiano Mantova 30, Arredopark Caselle 21, Querzoli Forlì 20, Kema Asola 20, Sab Group Rubicone 17, Volley Montichiari 17, Ama San Martino in Rio 16, Kerakoll Sassuolo 15, Planet Group Spezzanese 11, Viadana Volley 11, Pietro Pezzi Ravenna 11, PromoPharma 8, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma – Pietro Pezzi Ravenna. Sabato 17 dicembre ore 18.30 a Serravalle.