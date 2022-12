DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - San Donato Tavarnelle 1-2

Sport

Rimini

| 16:10 - 23 Dicembre 2022



Rimini - San Donato Tavarnelle 1-2 (finale)



RIMINI (4-3-3): Galeotti; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri (dal 13' s.t. Regini); Delcarro (dal 35' s.t. Rosso), Pasa (dal 1' s.t. Tanasa), Rossetti (dal 13' s.t. Tonelli); Gabbianelli, Santini, Piscitella (dal 26' s.t. Vano).

In panchina: Zaccagno, Panelli, Gigli, Acquistapace, Rosso, Accursi, Sereni, Tofanari, Eyango, Serpe, De Rinaldis.

All. Gaburro.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Siniega, Gorelli, Brenna, Nunziatini; A. Rossi (dal 42' s.t. Regoli), Bovolon, Calamai (dal 36' p.t. Carcani); Russo (dal 43' s.t. Ubaldi); Noccioli (dal 29' s.t. Galligani), Marzierli (dal 43' s.t. Viviani).

In panchina: Biagini, M. Rossi, Ciurli, Geraldini, Montini, Contipelli, Giana, Viviani.

All. Buzzegoli (in panchina .



ARBITRO: Maccarini di Arezzo

RETI: 24' pt Marzierli, 39' pt Santini, 33' st Russo

AMMONITI: Santini, Brenna, Haveri, Russo, Gorelli, Tanasa, Gabbianelli

ESPULSI:

NOTE: paganti 735, abbonati 1.841, incasso di 12.732 euro.



Inizio gara ore 17.30



1': Al fischio d'inizio subito gioco fermo per un contatto a centrocampo che ha visto andare a terra Santini e il suo diretto avversario. Entrano subito i sanitari.

3': Niente di grave per l'attaccante biancorosso che dopo essere stato medicato al capo torna in campo.

8': Tiro debole di Alessio Rossi: nessun problema per Galeotti che si distende e blocca a terra.

9': Sponda di Santini per Rossetti che da poco fuori l'area di rigore prova il destro: altissimo.

10' Ammonito Santini.

12': Ammonito Brenna per un fallo su Santini a centrocampo.

14': Punizione dal vertice destro dell'area per il Rimini: Gabbianelli calcia centrale lasciando vita facile a Cardelli che blocca.

16': Pasticcio della difesa biancorossa su un traversone dalla destra: Galeotti si salva in due tempi.

18': Gran palla dentro di Gabbianelli per Laverone che prova il tiro da posizione defilata a destra, murato da un difensore toscano.

23': Ancora Laverone con un destro rasoterra sporcato da un difensore, ma il tocco involontario non manda fuori giri il portiere Cardelli che blocca a terra il diagonale.

24': GOL DEL S. DONATO con Marzierli che riprende il tiro sbucciato di Russo e da sottomisura porta avanti gli ospiti.

30' Russo dalla distanza, diagonale fuori dallo specchio.

36': Calamai esce per inortunio: al suo posto entra Carcani.

39' GOL RIMINI!! SEGNA SANTINI che butta dentro di forza la ribattuta del portiere sul tiro di Piscitella servito da Gabbianelli.

42': Gabbianelli dalla sinistra fa esultare mezzo stadio, ma la palla è sull'esterno della rete.

43': Galeotti salva il risultato mandando in corner il tiro a botta sicura di Noccioli arrivato a tu per tu dopo una veloce ripartenza della squadra toscana.

45': Sull'angolo per il San Donato Tavarnelle l'arbitro assegna 4 minuti di recupero nel primo tempo. Cross di Russo sul secondo palo, controtraversone e azione d'attacco toscana fermata per un fallo in mischia.

49': Il primo tempo finisce qui, con le squadre sull'1-1.

--------------------------

1': Cambio all'intervallo per il Rimini: esce Pasa ed entra Tanasa.

3': Ammonito Haveri

12': Angolo per il Rimini: deviazione della difesa ospite sul tiro di Delcarro. Haveri ci prova da lontano: staffilata di poco alta.

13': Nel Rimini esce Haveri per Regini, esce Rossetti per Tonelli.

15': Santini ruba palla sulla trequarti offensiva e prova subito la conclusione, con Cardelli pronto alla presa bassa.

18': Ammonito Russo per un fallo su Laverone.

20': Ammonito Gorelli per un fallo su Santini lanciato verso l'area.

21': Ammonito Tanasa per aver fermato una ripartenza toscana.

26': Ammonito Bovolon per un fallo su Santini pronto a calciare dal limite,.

26': Il Rimini sostituisce Piscitella con Vano.

29': Ammonito Allievi per un fallo a centrocampo.

29': Nel San Donato esce Noccioli per Galligani.

33'. GOL DEL S. DONATO: segna Russo con un diagonale dalla destra che sfrutta una rovesciata sbagliata dal compagno Rossi come involonario assist.

34': Grande occasioane per il Rimini con Santini che vede Vano e lo serve bene rasoterra, ma il tiro dell'attaccante ex Perugia viene intercettato dal portiere.

35': Il Rimini sostituisce Delcarro con Rosso.

36': Traversa piena di Vano di testa sul corner.

41': Clamoroso errore di Regini che tutto solo a un passo dalla porta calcia fuori dallo specchio.

42'-43': Girandola di cambi per il San Donato Tavarnelle.

43': Ammonito Gabbianelli

45': Ammonito Ubaldi

46': sono 6 i minuti di recupero.

46': Vano sul cross di Gabbianelli sfiora il palo di testa nell'area piccola.

52': Finisce così: il San Donato Tavarnelle sbanca il Romeo Neri (1-2)