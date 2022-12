Calcio C, Montevarchi-Rimini 0-1. Gaburro: 'Dopo il gol ci siamo compattati bene come a Gubbio'

Sport

Rimini

21:50 - 17 Dicembre 2022

Marco Gaburro





A Montevarchi seconda vittoria di fila per il Rimini costruita sul gol di Gigli in avvio (“Lo dedico alla mia ragazza, che domani compie gli anni”) e difesa a dentri stretti nella ripresa con il portiere Galeotti protagonista.



Il tecnico Marco Gaburro commenta: “Un risultato prezioso, tre punti presanti ottenuti in una partita maschia su un terreno pesante sullo stile della trasferta di Recanati. Nel primo tempo abbiamo avuto la bravura di sbloccare subito il risultato e avremmo potuto trovare il raddoppio, ma abbiamo gestito male alcune ripartenze negli ampi spazi concessi dal Montevarchi che attaccava con molto uomini sbagliando l'ultimo passaggio. Nella ripresa una volta capito che non si aveva la forza fisica per attaccare alla ricerca del raddoppio abbiamo preferito compattarci con il 5-3-2 sulla falsariga di quanto successo a Gubbio”.



Allargando l'orizzonte il tecnico aggiunge: “Noi dobbiamo cercare di fare bene, il massimo e di giocare più partite possibile come a Fiorenzuola ma vincendole e riuscire a fare punti quando non siamo nella giornata in cui siamo noi i protagonisti. Dobbiamo riuscire a portare a casa le partite sporche”.

Intanto si gira con un buon bottino: “Se ci mettiamo a guardare solo le partite in cui abbiamo perso punti sbagliamo. Penso sia un campionato molto tosto, livellato, pertanto fare punti è fondamentale. Cerchiamo di fare un Natale il migliore possibile contro una avversario che ha vinto a Fiorenzuola, poi ci riposeremo e tireremo le somme”.



L'autore del gol partita Nicolò Gigli, sottolinea: "E' una vittoria molto importante, che mi rende felice ancora prima della rete, perché ci permette di chiuedere al meglio il girone di andata. Sono molto contento, tra l'altro non abbiamo subito gol, e quindi per me che sono un difensore, è una bella giornata sotto tutti i punti di vista. La rete è arrivata su calcio piazzato, ultimamente stiamo lavorando parecchio sulle palle inattive e i risultati si vedono".