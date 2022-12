Rimini, scoppia incendio in pizzeria: locale devastato dal rogo

Cronaca

Rimini

| 13:12 - 11 Dicembre 2022

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra sabato e domenica (10-11 dicembre), in zona Villaggio Primo Maggio, per spegnere un incendio scoppiato in una pizzeria di via Bidente. L'allarme è scattato intorno all'una, dato dal personale di un istituto di vigilanza posto nelle vicinanze, che si è accorto del fumo scaturito dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno lavorato circa due ore per domare il rogo, probabilmente causato da un corto circuito di qualche apparecchiatura. Un incendio accidentale che ha avuto come conseguenza l'inagibilità del locale.