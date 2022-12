Calcio C: la top 11 dell'andata del girone B. Attacco con bomber Santini

Sport

Rimini

| 09:50 - 25 Dicembre 2022

Santini con la sua tipica esultanza ZAMAGNI.



Top 11 dell'andata del girone B schierata con un offensivo 4-4-2 e con tre under, come da regolamento. Tra i pali Battaiola del Fiorenzuola, che ancora una volta si è confermato tra i migliori portieri di tutta la categoria. In difesa due dei tre under: Portanova del Gubbio al centro e Aurelio del Pontedera rivelazione. Terzino destro Libutti della Reggiana - tra le sue migliori prove quella contro il Rimini - e a completare il pacchetto difensivo Quaini del Fiorenzuola. Arrivato in estate dal Pisa, è stato reinventato centrale difensivo da Tabbiani, con ottimi risultati. A centrocampo trovano spazio due giocatori del Cesena: il regista De Rose, imprescindibile faro della manovra, e il dinamico Saber, devastante incursore. A destra il terzo under, il migliore giocatore del girone d'andata: il funambolico esterno offensivo Arena del Gubbio, vero trascinatore della squadra eugubina. A sinistra c'è invece un ex Rimini: Guiebre della Reggiana. Attacco a tinte romagnole: citazione inevitabile per Claudio Santini, la "mitraglia" dell'attacco del Rimini, affiancato al bomber del Cesena Corazza.



Ventisei (come da rosa del mondiale) i giocatori selezionati: tra i portieri Zaccagno del Rimini e Gelmi dell'Olbia. In difesa il roccioso Espeche del Pontedera, Prestia del Cesena, gli under Potop del Fiorenzuola e Bonini del Gubbio. Gli esterni difensivi di casa Entella: Parodi e Favale. A centrocampo Delcarro del Rimini, Nardi della Reggiana, Sbaffo della Recanatese e Ladinetti, under del Pontedera; in attacco una vecchia conoscenza del Rimini, Nicastro del Pontedera, Montalto della Reggiana e Capello della Carrarese.



Rimangono fuori dai selezionati, ma sono meritevoli di menzione: Salvato e Antonelli della Torres, Tiritello della Lucchese, Giandonato della Fermana, Fedato della Vis Pesaro e Disanto del Siena.



TOP 11 girone d'andata (4-4-2): Battaiola (Fiorenzuola) - Libutti (Reggiana), Portanova (Gubbio), Quaini (Fiorenzuola), Aurelio (Pontedera) - Arena (Gubbio), De Rose (Cesena), Saber (Cesena), Guiebre (Reggiana) - Corazza (Cesena), Santini (Rimini).



IN PANCHINA: Zaccagno (Rimini), Gelmi (Olbia); Parodi (Virtus Entella), Potop (Fiorenzuola), Prestia (Cesena), Espeche (Pontedera), Bonini (Gubbio), Favale (Virtus Entella); Delcarro (Rimini), Ladinetti (Pontedera), Nardi (Reggiana), Sbaffo (Recanatese); Montalto (Reggiana), Nicastro (Pontedera), Capello (Carrarese).



ALL. Canzi (Pontedera).