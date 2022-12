Calcio C: la top 11, Delcarro del Rimini a centrocampo

Sport

Rimini

| 09:34 - 11 Dicembre 2022

Delcarro ZAMAGNI.



Segnali positivi per il Rimini dalla gara casalinga con l'Ancona: le prove di Galeotti, Tonelli, Tanasa, Gabbianelli e soprattutto Delcarro, schierato nella top11 della 18esima giornata. Tre i giocatori del Cesena menzionati, tra cui Stiven Shpendi, autore dello splendido gol vittoria. Tra i pali conferme per il baby della Torres Salvato, che con le sue parate contribuisce all'importante pareggio conquistato contro la Reggiana. Due salvataggi decisivi per Zagnoni, faro difensivo dell'Imolese che pareggia 0-0 con il fanalino di coda San Donato Tavarnelle.



TOP 11 (3-4-3): Salvato (Torres) - Bellodi (Olbia), Espeche (Pontedera), Zagnoni (Imolese) - Zecca (Cesena), Delcarro (Rimini), Brambilla (Cesena), Lischi (Aquila Montevarchi) - Mamona (Fiorenzuola), Nicastro (Pontedera), S.Shpendi (Cesena).

ALL. Greco (Torres).