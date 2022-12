Ladri all'istituto Einaudi di Viserba: rubati pochi spiccioli

Cronaca

Rimini

| 09:00 - 11 Dicembre 2022

Foto archivio.

Il bottino è di pochi spiccioli. In compenso hanno fatto diversi danni i ladri entrati in azione all'Istituto Einaudi di via Morri a Viserba. Il colpo è avvenuto l’altra notte. A scuola si sono accorti del furto solo ieri mattina, quando i collaboratori scolastici hanno trovato due distributori automatici di caffè scassinati. Un gruppo di ignoti sarebbe entrato da una finestra del piano terra. Una volta dentro, hanno preso di mira i distributori automatici in cerca di monete, ma sono riusciti a prelevare solo pochi euro. Sul posto sabato mattina, chiamati dalla direzione dell'istituto, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.