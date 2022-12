San Donato Tavarnelle, al Neri dopo la boccata d'ossigeno con il Fiorenzuola

Sport

Rimini

| 15:18 - 20 Dicembre 2022

Daniele Buzzegoli, allenatore del San Donato Tavarnelle FACEBOOK.



All'esordio casalingo, contro il Rimini, aveva destato una buona impressione. Una squadra giovane, con un portiere di livello per la categoria, il 27enne ex Pisa Cardelli, e un attacco con giocatori di qualità. Il San Donato Tavarnelle, società nata nel 2006 dalla fusione tra San Donato e Libertas Tavarnelle, è arrivata al professionismo quest'anno, dopo aver vinto il proprio girone di Serie D. Un obiettivo raggiunto dal mago delle promozioni in C, Indiani, che ha lasciato il testimone all'ex Grosseto Magrini. Sulle ali dell'entusiasmo, la squadra toscana era partita con 4 punti tra Rimini e Torres, per poi iniziare a conoscere le difficoltà legate al salto di categoria. Il 14 novembre scorso Magrini è stato esonerato, con la squadra all'ultimo posto, con 9 punti in 13 incontri. É stato così promosso il 39enne Daniele Buzzegoli, vice di Magrini, un anno fa capitano della squadra gialloblu. La vittoria di sabato scorso (17 dicembre) con il Fiorenzuola è stata inaspettata e ha costituito una grande boccata d'ossigeno.



Lunga carriera tra i professionisti, Buzzegoli era il classico regista di centrocampo, bravo a cercare la porta da fuori area. Come allenatore, ha puntato su un 4-3-1-2 analogo a quello del suo predecessore, puntando sulla trequarti sulle qualità di Federico Russo, 25enne jolly offensivo cresciuto nel vivaio della Lucchese, giocatore capace di creare superiorità numerica saltando l'uomo. Ha qualità anche l'ex Mantova Elia Galligani, già in gialloblu nella stagione 2018-2019, il colpo del mercato estivo, che però salterà la trasferta del Neri per infortunio. A formare il terzetto offensivo con Russo saranno quindi Noccioli e il 29enne Edoardo Marzierli, 20 gol nella passata stagione, in alternativa l'ex Pisa e Lucchese Ubaldi.



A centrocampo il perno è l'ex Como Bovolon, affiancato da due under: la mezzala scuola Inter Nunziatini e uno tra Borghi (cresciuto nel vivaio) e l'ex Empoli Rossi. A disposizione del tecnico c'è anche la mezzala Calamai, meteora a Rimini.



La linea difensiva è formata da due terzini under (Carcani, Ciurli, Montini e Alessio gli uomini a disposizione) e da due centrali over, Brenna e l'ex Grosseto Gorelli, anche se ultimamente al fianco di quest'ultimo si sta ritagliando uno spazio l'under ex Empoli Siniega.



ric. gia.