Due domeniche di festa per un 'Natale differente' a Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 08:33 - 11 Dicembre 2022

La piazza con l'albero di Natale di uncinetto.

I commercianti di Pennabilli con la Pro Loco e il Comune vi invitano per festeggiare insieme un Natale differente.



Domenica 11 e domenica 18 dicembre Pennabilli si cala nell'atmosfera natalizia con musica, attività, laboratori e negozi aperti. Durante le due domeniche, infatti, i negozi rimarranno aperti e saranno pronti ad accogliervi con laboratori, eventi, selfie box e specialità preparate per l'occasione.



La grande novità di quest'anno è rappresentata dalla piramide di pizzo che svetta sulla fontana di Piazza Vittorio Emanuele II. Quattro metri di altezza per un lavoro corale di tante donne che, in nome dell'amicizia e del desiderio di fare qualcosa per la comunità, hanno messo mani ai preziosi filati della Jole, donati dalla famiglia. E il ricamo del cerchio artigianale è il filo conduttore dell'allestimento di tutte le attività commerciali di Pennabilli.



Potrete partecipare all'evento "La metà si mangia con gli occhi – L'arte del ricevere" che si terrà in entrambe le giornate alle ore 11:00 presso il negozio Il Bosco dei Regali, un momento di condivisione in cui verranno presentati differenti modi di preparare la propria tavola.



E ancora potrete godervi le specialità preparate dai commercianti appositamente per l'occasione: gustarvi le stuzzicherie, caldarroste e bevande offerte dello Chalet natalizio della Pro Loco, sorseggiare una cioccolata calda o un bombardino al Caffè della Nina, gustarvi caldarroste e vin brulé all'Ortofresco, cioccolata calda e dolcezze alla Yogurteria o zucchero filato, crêpes, pancake e sidro a La dolce vita. Approfittate anche del voucher 2x1 offerto dal Cinema Gambrinus e valido nei giorni 11/12 e 22/23 dicembre.



Non mancheranno laboratori e spettacoli: domenica 11 i festeggiamenti partono dalle ore 15:00 nella sala parrocchiale di Pennabilli, dove sarà possibile partecipare ai laboratori creativi per bambini a cura di Silvia Bucci. Si continuerà alle 16:00, in piazza Vittorio Emanuele II, con "El Aretreo" di Humberto Kalambres a cura dell'Associazione Culturale Ultimo Punto, spettacolo coinvolgente di corda molle, giocoleria e mimo. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel Teatro Vittoria. La prima giornata si concluderà in musica alle 18:00, in via Roma, con l'intrattenimento di Cininho DJ.



Anche domenica 18 si inizia alle ore 15:00 nella sala parrocchiale di Pennabilli, questa volta con il laboratorio creativo per bambini a cura di Antonietta Corbelli. A seguire, alle ore 16:00, lo spettacolo "I nanetti cantori" della compagnia Trukitrek in Piazza V. Emanuele II. A conclusione, alle ore 18:30, il Teatro Vittoria di Pennabilli ospiterà il concerto di Natale del coro del Comune "Canta che ti passa".



La partecipazione all'organizzazione di queste giornate e all'allestimento del paese è stata grande e sentita da tutta la comunità.