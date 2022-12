Basket C Silver, EA Titano dominante a Umbertide (39-91)

Sport

Repubblica San Marino

| 21:10 - 10 Dicembre 2022

Il lungo dell'EA Titano Fusco in azione.



E' un dominio biancazzurro quello andato in scena a Umbertide per la dodicesima giornata di campionato. L’EA Titano entra in campo determinata, vogliosa di giocare bene e di portare a casa il match, riuscendoci poi con ampio scarto. Il finale, 39-91, è lo specchio di una gara nella quale i ragazzi di coach Rossini hanno espresso buon basket senza lasciare scampo agli avversari. Dal 1° al 40° minuto.



L’approccio alla partita è eccellente, l’attacco gira alla grande e ne scaturiscono 28 punti nei primi dieci minuti di gioco. Iniziano Dini e Raschi, proseguono Fusco e Gamberini, la difesa rimane di buon livello e al 10’ il tabellone segna 13-28. Va ancora meglio nel secondo quarto, quando davvero non passa più nulla e Umbertide segna solo cinque punti. Il rendimento offensivo dell’Ea Titano è strettamente paragonabile a quello del primo periodo, con i punti che passano da 28 a 27 e con Fusco sugli scudi con tre triple. Dini continua a martellare, Frattarelli aggiunge punti preziosi e all’intervallo sul match c’è già una grossa ipoteca (18-55).



Di ritorno dagli spogliatoi, pur con la gara sostanzialmente in ghiaccio, i Titans hanno il pregio di non abbassare mai il livello della concentrazione, continuando a giocare come prima e ad allargare il divario. Al 30’ è 30-76, a fine gara invece 39-91. Un’ottima trasferta per la Pallacanestro Titano, che ha Dini come top scorer (20) e Fusco all around non lontano dalla tripla doppia (15 punti, 16 rimbalzi e 7 assist). In doppia cifra anche Gamberini (16) e Zanotti (12).



Il tabellino



BK CLUB FRATTA UMBERTIDE – EA TITANO 39 – 91



UMBERTIDE: L. Pelloni, Nardi 3, G. Pelloni, Palazzetti 6, M. Crispoltoni 8, A. Crispoltoni 5, Staccini 1, Venti 10, Reggiani, Racsan 4, Babucci 2, Giottoli. All.: Micheli.



TITANO: Gamberini 16, Palmieri 9, Macina 5, Frattarelli 5, Dini 20, Raschi 9, Riccardi ne, Zanotti 12, Borello ne, Fusco 15. All.: Rossini.



Parziali: 13-28, 18-55, 30-76, 39-91.