Calcio Promozione, nell'anticipo la Sampierana passa a Meldola 0-2

Sport

Meldola

| 17:04 - 10 Dicembre 2022

Una fase del match.





Sul campo allentato per la pioggia la Sampierana ha piegato con merito in trasferta il Meldola nell'anticipo per 0-2 in una partita sempre condotta con autorità. La squadra di Barontini aggancia per un giorno in vetta alla classifica il Gambettola che domenica affronta il Cervia in casa.





Nel primo tempo a tenere in mano il pallino del gioco è stata la Sampierana con il Meldola che ha opposto una fiera resistenza. La squadra di Barontini ha esercitato una pressione costante creando due occasioni da gol: la prima, più nitida, con Canali di testa da distanza ravvicinata, con pallone però centrale: il portiere under del Meldola è stato bravo a respingere; la seconda con Corzani che ha calciato a lato da fuori area.

Al 10' della ripresa vantaggio della Sampierana: angolo di Narducci e in mezzo all'area colpo di testa vincente di Canali (0-1), sulle ali dell'entusiasmo la Sampierana al 10' ha sfiorato il raddoppio con Lanzi che con al fianco Braccini da solo ha perferito la conclusione parata però dal portiere. Il raddoppio di Canali, ancora con un colpo di testa, è arrivato al 23' (0-2).

La reazione del Meldola prodce solo una serie di calci d'angolo, ma il portiere rimane inoperoso.

In tribuna anche il presidente Calogero Lillo Butticè e il dg della leader Gambettola Giorgio Screpis: sabato 17 dicembre alle ore 15 si giocherà il big match Sampierana – Gambettola, ultima giornata del girone di andata.







Il tabellino

MELDOLA: Herghelegiu, Laghi, Dene, Zanzani, Pellegrino, Gradassi, Gimeli, Peron, Conti, Giunchi, Giadini. A disp. Canali, Favali, Giacomuzzi, Morgagni, Fall, Ravaioli, Gentili, Cignani, Mazzotti. All. Ghetti.



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli (st. Batani), Diversi, Narducci, Quaranta, Canali, Braccini (st. Drudi), Petrini, Lanzi (st. Para), Corzani, Berni (st. Pungelli). A disp. Ranieri, Stoppa, Fiaschetti, Castagnoli, Pippi. All. Barontini



ARBITRO: Sarti di Rimini



RETI: 10' st, 23' Canali