Rimini: si apre voragine improvvisa sull'asfalto, camion rimane incastrato

| 16:39 - 10 Dicembre 2022

Si apre una voragine improvvisamente sull'asfalto e un camion rimane incastrato con uno pneumatico, inclinandosi. É quanto successo oggi (sabato 10 dicembre), intorno alle 12.50, in via Stegani a Rimini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, non solo per rimuovere il mezzo, ma anche per mettere in sicurezza l'area: il cedimento dell'asfalto e il peso del mezzo hanno infatti provocato la rottura di una tubatura del gas. La parte di asfalto interessata era stata da poco ripristinata dopo un intervento proprio sulla conduttura.