Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:56 - 10 Dicembre 2022

Il coach Cristian Evangelisti.

La società Basket Santarcangelo ha sollevato dall’incarico di Assistant Coach Simone Porcarelli che la società ringrazia per il lavoro profuso in questi mesi e augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera.



Cristian Evangelisti sarà l’assistant coach della squadra di Serie C Silver. Cristian, Santarcangiolese doc, ha accettato con molto entusiasmo il nuovo incarico e già da stasera sarà in campo con gli Angels.