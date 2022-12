Imprese della panificazione e gli effetti della crisi energetica: se ne parla in un seminario

Attualità

Rimini

| 13:51 - 10 Dicembre 2022

Davide Cupioli .



Altra tappa per il programma di Confartigianato Imprese Rimini che da ottobre propone iniziative utili a valorizzare la produzione e il consumo di pane artigianale.



Lunedì alle 16.00 nella sala congressi della sede di via Marecchiese, Confartigianato proporrà un seminario che si concentra sull’attualità che vivono le imprese della panificazione e riguardanti l’enorme crescita dei costi energetici. “Ci confronteremo – anticipa Davide Cupioli presidente di Confartigianato Imprese Rimini – sulle iniziative intraprese per ottimizzare i consumi, salvaguardando quantità e qualità della produzione. Il nostro mestiere è in continua evoluzione e se fino a ieri era importante concentrarsi prevalentemente sul prodotto e sull’organizzazione di vendita, oggi serve aggiungere altri elementi per tenere in equilibrio le nostre imprese”.



Al seminario interverranno Davide Cupioli Presidente Confartigianato Imprese Rimini, Daniele Gizzi Responsabile nazionale Ambiente e Economia circolare di Confartigianato, Marco Briganti, Consulente esperto in Tecniche Molitorie, Andrea Bertelli Consulente esperto in Food & Beverage.



Il seminario rientra nel progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna "Il Pane Fresco del tuo fornaio. Buon Gusto quotidiano". La partecipazione è gratuita. Informazioni al n. 0541.760911.