Dà di matto in hotel, sfascia l'albero di Natale e i bicchieri: denunciato

13:43 - 10 Dicembre 2022

É stato invitato a lasciare la stanza di hotel, terminata la sua prenotazione: un 40enne bosniaco, disabile e già noto alle forze dell'ordine, ha dato però in escandescenze, finendo denunciato.



É quanto successo a Rimini, in un hotel di viale Regina Elena, intorno alle 13 di giovedì (8 dicembre): la richiesta di liberare la stanza ha suscitato la rabbia dell'uomo, che l'ha sfogata abbattendo l'albero di Natale, ma anche gettando a terra i bicchieri del bar, sferrando infine due pugni a un pianoforte. Quando ha notato una donna, testimone della scena, intenta a riprenderlo con lo smartphone, l'ha aggredita. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha preso in consegna il 40enne, portandolo in Questura. É stato denunciato per danneggiamenti, minacce e rifiuto a farsi fotosegnalare.