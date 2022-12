Cattolica, il meteo fa spostare alla vigilia gli eventi dell'11 dicembre

Attualità

Cattolica

| 13:16 - 10 Dicembre 2022

Spettacoli di Burattini a Cattolica.



A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani (domenica 11 dicembre), gli eventi in programma all'aperto a Cattolica sono strati riprogrammati per la nuova data del 24 dicembre:



"Le disavventure di Fagiolino, i burattini di Mattia", dalle 16,30 in Piazzetta Filippini; "Christmas Marching Band" dalle 17.00 con partenza da Piazza Roosevelt



È possibile rimanere aggiornati e seguire il natale cattolichino 2022/2023 anche attraverso il nuovo portale turistico www.cattolicawelcome.it ed i canali social ufficiali del Comune di Cattolica.