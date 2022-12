Rimini, viaggio-studio nei luoghi della storia del Confine Orientale

Attualità

| 12:06 - 10 Dicembre 2022

Il Comune di Rimini, in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia di Rimini, organizza il 27 e 28 dicembre, un viaggio-studio sui luoghi della storia del Confine Orientale, a Trieste, Redipuglia, Basovizza e Gonars, pensato nell'ambito dell'aggiornamento docenti e rivolto a 20 insegnanti, educatori, operatori museali della provincia di Rimini.







Una proposta di approfondimento storico, organizzata per rinnovare i percorsi didattici sulla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.







Il programma in particolare prevede - per la giornata di martedì 27 dicembre - le visite guidate a Redipuglia e a Sant’Elia e “Trieste e la nascita del fascismo”; poi nella giornata successiva le visite guidate alla Risiera di San Sabba, alla foiba di Basovizza e a Gonars.







"Il viaggio studio a Trieste - precisa l’Assessore Francesca Mattei - è un'altra opportunità importante che il Comune di Rimini offre alle insegnanti e agli insegnanti per approfondire la storia italiana del Novecento, segnata da numerose forme di violenza sulla popolazione civile: discriminazioni, repressione, rastrellamenti, deportazioni ed espulsioni di massa, uccisioni barbare. Visitare i luoghi storici assume il significato anche di un'azione politica e di giustizia, perché vengono ricordate tutte le vittime, anche quelle ingiustamente dimenticate".







Maggiori informazioni sul sito dell’Attività di Educazione alla Memoria del comune di Rimini, Le iscrizioni si posso fare scrivendo a informazionieprenotazioni@gmail.com o telefonando al 3495480585