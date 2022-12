Il documentario su Patricia Highsmith in anteprima nazionale al Fulgor di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:45 - 10 Dicembre 2022

Una scena del film - immagine Swiss social archives.

Al Cinema Fulgor un'anteprima nazionale con la proiezione del documentario presentato al Biografilm Festival 2022 di Bologna dedicato alla scrittrice Patricia Highsmith. Per la rassegna "Donne Pulp" lunedì 12 dicembre alle ore 21 è in programma "Loving Highsmith" regia di Eva Vitija, con Patricia Highsmith, Marijane Meaker, Monique Buffet, Tabea Blumenschein, Judy Coates, Courtney Coates-Blackman, Dan Coates.



Basato sui diari inediti della scrittrice Patricia Highsmith, il film getta una nuova luce sulla vita dell'autrice americana, segnata da una profonda ricerca di identità e da travagliate relazioni sentimentali. Familiari, amici, la stessa Highsmith e materiali d'archivio restituiscono un vivido ritratto di una delle scrittrici più prolifiche nella storia della letteratura. Highsmith ha scritto più di venti romanzi, molti dei quali sono stati adattati per il cinema: da Sconosciuti in treno Alfred Hitchcock ha tratto L'altro uomo; Il talento di Mr. Ripley è stato portato sul grande schermo da René Clément, Wim Wenders e Anthony Minghella; Carol, romanzo in parte autobiografico diretto da Todd Haynes con Cate Blanchett e Rooney Mara.