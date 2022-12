A grande richiesta altri biglietti disponibili per 'San Martino d’Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent’anni'

Eventi

| 10:26 - 10 Dicembre 2022

A seguito delle continue richieste di biglietti-invito alla serata-evento “San Martino d’Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent’anni” agli uffici dello Iat al palazzo del Turismo, l’amministrazione comunale ha deciso di riaprirne la distribuzione, utilizzando ogni spazio disponibile nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi (i cui interni sono modulabili) per accogliere il pubblico. Una continua e quotidiana richiesta di potere partecipare all'evento nonostante sia stato dichiarato sold-out ormai da giorni.



I biglietti-invito potranno essere ritirati gratuitamente, fino a esaurimento, a partire da questa mattina allo Iat dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, poi domenica 11 dalle 9 alle 17 e lunedì 12, giornata dell’evento, dalle 9 alle 13.



L’amministrazione comunale ricorda che il pubblico potrà accedere alla sala Concordia del Palazzo dei Congressi (dove si terrà la serata-evento) a partire dalle 19,45 fino alle 20,45 di lunedì 12 dicembre.







Le premiazioni e lo spettacolo



In occasione della seconda edizione del Premio San Martino d’oro Città di Riccione, l’amministrazione ha organizzato per i riccionesi e per gli ospiti della città un grande evento che, dopo la premiazione di Centro 21 e Valentina Cenni, prevede un concerto di Ron e Mirko Casadei, che salirà sul palco insieme alla sua Popular folk orchestra.



Alla cerimonia non mancheranno sorprese, oltre ai momenti istituzionali. Poi lo spettacolo musicale. Casadei porterà sul palco tutto il calore e l’energia della musica della nostra terra mentre Ron delizierà il pubblico riccionese con il meglio di un repertorio che lo ha reso uno dei massimi cantautori italiani.



Non mancheranno i momenti di jam session tra i due artisti. Un doppio concerto gratuito, un ulteriore omaggio alla città di Riccione nell’anno del centenario: da qui il titolo della serata evento “San Martino d’Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent’anni”, tratto da una delle più celebri canzoni di Ron.