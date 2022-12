Rimini, si stacca la ruota del bus: allarme per la manutenzione dei mezzi pubblici

Cronaca

Rimini

| 09:49 - 10 Dicembre 2022

L'autobus con la ruota posteriore staccata.

L'autobus riparte ma rischia di perdere la ruota e si ferma nella rotonda. Traffico fortemente rallentato venerdì pomeriggio nei pressi della rotatoria tra via Dante e via Roma a Rimini.



Un bus, che si era appena lasciato alle spalle la stazione, è stato costretto a fermarsi per un problema ad una ruota. La struttura del copertone si stava infatti 'sganciando' dalla sua sede. E' successo intorno alle 15.40. Il mezzo si è fermato immediatamente e ha fatto scendere i passeggeri. Sul posto sono arrivate poi le squadre di tecnici di Start Romagna che sono state impegnate fino alle 17. Oltre al traffico molto rallentato, si sono verificati diversi ritardi ad alcune linee di bus.



Un lettore di altarimini.it ha contattato la nostra redazione esprimendo preoccupazione sull'episodio e sulle condizioni di alcuni autobus. "Fortuna che è successo in pianura, non oso immaginare se fosse accaduto sulle colline riminesi" commenta il nostro lettore.