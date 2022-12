Volley C femminile, Emanuel Riviera sbanca Russi 1-3

Sport

Rimini

| 22:01 - 09 Dicembre 2022



Nell’anticipo della decima giornata di campionato, Emanuel Riviera sbanca il parquet di Russi 3-1 (18-25; 25-18; 25-19; 25-23) nello scontro fra la terza e la quarta della classifica: Riviera arriva da una gara in casa propria con alti e bassi che è riuscita a far sua per la reazione di carattere delle sue giocatrici, mentre Russi è in serie positiva da tre giornate accorciando la distanza a tre punti.

Le quattro defezioni, per vari motivi, fra le file dell’Emanuel mettono un po' di suspense all’incontro, ma la fiducia è ai massimi livelli.

Si arriva al particolarissimo palasport Sforza e, agli ordini degli arbitri Fanucci Massimo e Solazzi Tiziana, coach Bazzocchi posiziona in posto uno capitan Morettini e a seguire Orsi, Catalano, Magi, Sangoi e Morelli, libero Forlani.

Risponde coach Tampieri con Francesconi in posto uno, poi seguono Zama, Guerrini, Martuzzi, Taglioli, Zanotti, libero Giuliani.

Subito in difficoltà il Riviera che subisce gli attacchi avversari e va subito sotto di 3 lunghezze (6-3). Le Riminesi non riescono a ricostruire un gioco che permetta loro di riagganciare le Russiane che, in breve, si ritrovano a +5 (14 a 9).

Le bordate di Francesconi e compagne lasciano il segno aggravando il divario, l’Emanuel ha una reazione riuscendo a diminuire il distacco, coach Tampieri chiede un tempo per far rifiatare le proprie ragazze (23-17) che al rientro in campo sigillano la bella prestazione chiudendo il set a loro favore.

Si riprende a giocare: Rimini scende in campo con un’altra “faccia” e, dopo un mezzo set alla pari, le ospiti si producono in un primo allungo (14-12) seguito da uno definitivo (17-12) che li traghetta con sicurezza alla conquista del parziale.

Il terzo set è copia del precedente, parità fino a 14, poi allungo del Riviera che ritrova ricezione, difesa e attacco ponendosi in vantaggio (20-17) concluso poi con un definitivo 5 a 1 che delibera ancora una volta il set a favore delle ospiti.



Nel quarto set regna un sostanziale equilibrio sostenuto da alcune azioni lunghe e spettacolari a volte concluse positivamente dal Russi e altre dal Rimini. Quest’ultima rimane sempre al comando per un paio di punti (22-20), ma si fa riavvicinare sul 24-23, poi ci pensa Marconato, chiamata a sostituire la stanca Morelli, a non tradire l’allenatore e con una gran “botta” archivia set ed incontro contro un Russi, comunque, all’altezza anche se calato alla distanza.



A spostare l’equilibrio della gara la migliore efficienza in battuta che ha complicato non di poco la ricezione delle padrone di casa già dal secondo set.



Ora l’ultima partita del girone di andata in casa sabato 17 contro il Forlimpopoli prima della meritata pausa natalizia del campionato.



EMANUEL RIVIERA Orsi 16, Catalano 1, Morelli 13, Morettini 10, Magi 14, Sangoi 7, Marconato 3, Del Rosso 0, Forlani libero.



Note. Ace: Rimini 2 – Russi 2. B.s.: Rimini 14 – Russi 4. Muri: Rimini 6 – Russi 9. Attacchi punto: Rimini 56 – Russi 44. Errori: Rimini 17 – Russi 26. Rimini: ricezione 74% - attacco 37%.