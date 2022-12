Si cappotta con l'auto in via delle Officine, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 20:06 - 09 Dicembre 2022

Venerdì 9 dicembre, poco dopo le ore 17, i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in via delle Officine, all'angolo con via Baronzio, per soccorrere un automobilista, la cui auto si è ribaltata, finendo contro un muretto a bordo strada.



Allertati dal 118 presente sul posto, i pompieri hanno estratto dall'abitacolo il ferito, affidandole alle cure del personale medico.Presente sul posto anche la Polizia municipale. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.