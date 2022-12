Un manifesto dell'Hip hop made in Rimini: Fadamat presenta il nuovo album

Attualità

Rimini

| 15:37 - 09 Dicembre 2022

Il rapper riminese Fadamat.



È uscito su tutte le piattaforme di streaming musicale "Delicatessen 2.0", il nuovo disco di Fadamat, nome d'arte di Patrick Bruccoleri. Riedizione di uno degli album più iconici del rapper riminese (Delicatessen) nel disco sono presenti 12 tracce, tra cui alcune collaborazioni di spessore, come quelle con un altro pilastro del rap made in Rimini Stefano 'Word'. Tra le altre collab "Isola sola" (con il cantante Ciri Ceccarini) e "Togli i pugnali dalla mia schiena" (insieme al bolognese Claver Gold). Il disco contiene anche la traccia "Il mio unico nemico", pubblicata dall'artista nel 2017 con tanto di videoclip musicale.



"Delicatessen 2.0" segna la quinta uscita ufficiale per Fadamat, seguito del suo precedente lavoro "Fallito", pubblicato nel 2016. Tra i producer dell'album M.P.E., Double Deejay, Scaia e Stefano Tosi che si è occupato anche del mix e del master.



Ascolta "Delicatessen 2.0" su: Spotify, Apple Music



Instagram: @fadamatofficial