Titano Futsal Cup: saranno due semifinali-derby

14:47 - 09 Dicembre 2022

Nessun ribaltone nelle gare di ritorno dei quarti di Titano Futsal Cup. Nemmeno nel caso di Juvenes-Dogana – Virtus, confronto rimasto in bilico dopo l’1-0 d’andata in favore dei Biancorossoazzurri. La squadra di Zonzini mette la testa avanti dopo 10’ con Gatti e poi prende addirittura il largo con i centri di Giardi e Mazza, entrambi nella ripresa. La Virtus prova a riaprirla con il portiere-goleador, Angelo Casadei, ma ormai è tardi per dare vita ad un finale thrilling: anzi, è la Juvenes-Dogana a mettere il definitivo sigillo sulla sfida – e sul passaggio del turno - con la rete di Borasco. La banda di Zonzini trova in semifinale la Folgore, che non aveva avuto problemi all’andata e non ne ha neppure al ritorno.



Il Cailungo segna due reti in più rispetto ai primi 60’: in compenso, ne subisce sette. Anche qui c’è un portiere-bomber di cui parlare Gianluca Geri, anzi, è addirittura il miglior marcatore di serata per la banda di Spada. Il numero 1 ne segna due a inizio ripresa, ma quando ormai la sfida – e ancor di più il doppio confronto – è ormai agli archivi. A quel punto la Folgore, forte del 6-0 dell’andata, ne aveva segnati già quattro: prima con Giardi e a seguire con Ercolani e Bernardi, oltre all’autorete di Sabatino. Il Cailungo ha un sussulto con Frisoni, ma la Folgore ne segna un altro con Chezzi, prima che Venerucci, nel recupero, firmi la rete con cui il Cailungo di fatto si congeda dall’edizione 2022-23 della coppa nazionale.







Sarà una semifinale-derby anche nella parte bassa del tabellone. Il Fiorentino aveva dominato l’andata e gestisce in relativa tranquillità anche il ritorno. Questo nonostante l’espulsione prematura di Bollini (interruzione di chiara occasione da gol al 4’) e successivo adattamento di Busignani in porta (Protti assente). Il Pennarossa segna nei 2’ di superiorità numerica con Podeschi e, spinto dalla fiducia crescente, oltre che dal fatto che tra i pali rossoblù ci sia un non-portiere, perviene anche al raddoppio con Gasperoni e addirittura al tris con Naouar. Il problema, per la banda di Casadei, è che il Fiorentino aveva segnato l’1-1 con Maiani. Dunque la rimonta resta difficilissima. Però, in teoria, possibile. Anche perchè sono passati appena 23’ quando Naouar firma il 3-1. Ma Matteo Michelotti, anche se non ha un portiere di ruolo, può contare pur sempre sulle sue bocche da fuoco. Tra queste Nicolas Rossini, che tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa piazza tre colpi micidiali per le speranze biancorosse. In porta Ercolani prende il posto di Busignani, ma cambia poco. Il Pennarossa ormai ha il sale sulla coda. Altri gol di Chiesanuova non ce ne saranno, mentre il Fiorentino arrotonderà con Zafferani, prenotando d’autorità un posto in quella semifinale dove ad attenderlo troverà i cugini del Tre Fiori. Questi ultimi avevano vinto la gara di andata, ma con un parziale che non valeva effettivamente come un’ipoteca. Il 2-0 teneva in vita la Libertas, che tuttavia, nei secondi 60’, non trova il modo di invertire il senso del confronto. Anzi, è il Tre Fiori a perfezionare l’opera con il quinto gol in settimana di Verri, utile per scacciare qualsiasi tipo di fantasma. Peraltro, il Tre Fiori può anche fregiarsi della palma di unica squadra ad aver mantenuto inviolata la propria porta nei 120’ dei quarti.