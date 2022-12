Basket C Silver, EA Titano sabato ad Umbertide

Sport

Rimini

| 14:41 - 09 Dicembre 2022

Dini al tiro libero.



Torna dal turno di riposo, l’EA Titano, ma in realtà il ritmo delle gare per i biancazzurri rimane quello consueto. Già, perché il calendario ha voluto che Macina e compagni riposassero proprio nell’infrasettimanale, lasciando così immutata la cadenza delle partite nel resto del campionato.



Dopo il ko nella tana dell’impressionante Loreto Pesaro, la Pallacanestro Titano ha voglia di rivalsa e per strappare il referto rosa dovrà dare il meglio di sé nella trasferta a Umbertide di domani pomeriggio (palla a due alle 18). Quella umbra è una squadra che segna in media 65 punti e ne subisce 79.6, con un raccolto complessivo di tre vittorie e otto sconfitte.



I Titans, che hanno Gamberini in ripresa, cercano di affrontare al meglio il doppio impegno che chiuderà l’anno solare. Prima questa trasferta a Umbertide, poi la gara casalinga di sabato 17 con Osimo.



RISULTATI TURNO INFRASETTIMANALE (7-8/12)

Recanati – Porto San Giorgio 75-66

Spoleto – Falconara 60-71

Tolentino – Perugia 68-62

Gualdo – Loreto Pesaro 45-71

Urbania – Osimo 88-65

Ascoli – Umbertide 76-64

Fossombrone – Basket Giovane Pesaro 81-52



CLASSIFICA: Loreto Pesaro* 20; Urbania* e Fossombrone 16; Gualdo, Recanati e Perugia 14; EA Titano* 12; Porto San Giorgio* 10; Osimo*, Falconara* e Ascoli 8; Tolentino* e Umbertide 6; Basket Giovane Pesaro* e Spoleto* 2.



*= una partita in meno



PROSSIMO TURNO, GIORNATA NR 12

Osimo – Ascoli, 10/12 ore 17

Umbertide – EA Titano, 10/12 ore 18

Basket Giovane Pesaro – Recanati, 10/12 ore 18

Spoleto – Tolentino, 10/12 ore 18

Loreto Pesaro – Fossombrone, 10/12 ore 18

Falconara – Urbania, 10/12 ore 21.30

Porto San Giorgio – Perugia, 11/12 ore 18.15