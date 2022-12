Turismo, sarà un 2023 ricco di ponti: 'Con 4 giorni di ferie, 32 giorni di vacanza'

Turismo

Rimini

| 14:37 - 09 Dicembre 2022

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.



Un 2023 pieno di ponti, un'opportunità ghiotta per il turismo. Lo evidenzia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Dal ponte attuale dell'8 dicembre, che fa registrare buoni numeri a Rimini grazie anche alla concomitanza con gli eventi sportivi (Ginnastica in Festa), a quelli futuri del 2023: con quattro giorni di ferie, si potranno fare 32 giorni di vacanza.



"Si comincia subito con l’Epifania, che è un venerdì festivo che consente quindi di anticipare il weekend. Si prosegue ad aprile con la Festa della Liberazione che cade di martedì, concedendo la possibilità di 4 giorni di vacanza. Stessa cosa con il 1 maggio che cade di lunedì, mentre la Festa della Repubblica cade di venerdì consentendo di allungare il weekend. Ottima collocazione di calendario anche per Ferragosto che cade di martedì, infine l’Immacolata 2023 cade di venerdì portando verso Natale e Santo Stefano 2023 che cadono di lunedì e martedì, per chiudere con sabato 30, domenica 31 e lunedì 1 gennaio 2024", illustra il sindaco, che ribadisce il ruolo di Rimini "locomotiva del turismo balneare nazionale"



Per il turismo si tratta di "un'occasione importante per tutta la comunità", generando "un contributo sostanziale per lo sviluppo del pil e dell'occupazione", che dovrà essere colta "da tutta la filiera dell’accoglienza, facendo leva sulle capacità e lo spirito di innovazione". Sarà anche un'occasione "di ripresa" dopo la tempesta del Covid e l'aumento del costo della vita. Il sindaco invita dunque tutta la filiera dell'accoglienza a mobilitarsi al meglio: "non solo il comparto alberghiero o delle agenzie di viaggio, ma quello della ristorazione, dei servizi turistici e dei parchi, dei trasporti, del commercio al dettaglio, di essere pronta, creativa, innovativa".



"Su questa capacità - chiosa il sindaco - si gioca il ruolo di Rimini nella competizione turistica, cerchiamo dunque di cogliere il meglio da questi ponti d’oro”.