| 14:24 - 09 Dicembre 2022

Foto dal lettore.



Uno scooter abbandonato da giorni ai bordi della strada, in via Budrio nel comune di Verucchio. Un cittadino ci ha inviato lo scatto, esprimendo il suo sdegno "per uno scempio a cui non si pone rimedio, lasciando uno scooter, con tanto di casco, abbandonato a bordo strada nell'erba".