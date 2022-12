Turismo, Riccione a ottobre fa meglio del pre covid, con boom mercato estero

Turismo

Riccione

| 13:54 - 09 Dicembre 2022

La sindaca di Riccione Daniela Angelini SALVATORI.



L'amministrazione comunale di Riccione esprime soddisfazione per i dati turistici del mese di ottobre: +12% negli arrivi e +15,9% nelle presenze, rapportando il 2022 al 2019, l'anno pre Covid. Complessivamente, analizzando il periodo da gennaio a ottobre (fonte il Servizio Statistica della Regione Emilia Romagna), Riccione, tra i comuni costieri è la città che maggiormente si è avvicinata al 2019, accusando nelle presenze una flessione leggerissima (-6,5%), e una crescita sul 2021 del 14,2%; sul fronte arrivi -6,6%, ma un +1,1% considerando i turisti stranieri. Nel raffronto con lo scorso anno, i numeri sono tutti in salita: più 18,8% negli arrivi, più 14,2 nelle presenze. Gli incrementi maggiori arrivano dai mercati esteri: più 68,9% alla voce turisti e più 70,9% in quella dei pernottamenti.



“Sono numeri che regalano ottimismo - argomenta la sindaca di Riccione Daniela Angelini - ma li vogliamo interpretare come il segnale di un grande apprezzamento alla nostra città da parte dei turisti, sia italiani che stranieri, ma anche come un punto di ripartenza. Riccione ha bisogno di essere promossa in maniera robusta: va rilanciata sul mercato interno ma anche su quello estero. E’ quello che stiamo facendo e che faremo”.



Il direttore dell’associazione albergatori di Riccione Luca Cevoli evidenzia tre dati: confronto sul 2021, confronto sul 2019 e presenze extra alberghiere. "Rispetto all’anno scorso - argomenta - abbiamo una crescita da doppia cifra: più 14,2% in termini di presenze. Se allarghiamo il confronto al 2019 il settore alberghiero accusa ancora un calo del 10,9% nei pernottamenti ma complessivamente la flessione è la minore della provincia, solo -6,5%. Ottima la performance del settore extra alberghiero che cresce del 26% nelle presenze sul 2019, ponendosi come servizio di qualità molto apprezzato”.