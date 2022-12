Altro furto a "Le Befane", giovane coppia arrestata all'uscita del supermercato

Cronaca

Rimini

| 13:54 - 09 Dicembre 2022

Due rumeni, una 23enne e un 31enne, sono stati arrestati nel pomeriggio di mercoledì (7 dicembre), dopo aver cercato di portare via merce del valore di 2700 euro dal supermercato Conad del centro commerciale Le Befane di Rimini. L'allarme è scattato intorno alle 13.35, con l'intervento della Polizia a seguito di segnalazione al 112. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il personale addetto alla sicurezza ha notato la coppia mentre si aggirava nel reparto profumeria del supermercato e si impossessava di spazzolini elettronici e testine, nascondendoli nelle buste per cibo surgelato. Una volta alle casse, i due trentenni hanno scavalcato il cancelletto senza pagare, venendo però fermati all'uscita del supermercato. La coppia, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stata arrestata per l'ipotesi di tentato furto aggravato in concorso.