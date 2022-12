Scende il Natale su Bellaria-Igea Marina: i tanti bambini inaugurano "Dream Christmas"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:44 - 09 Dicembre 2022

Presepe di Sabbia, Bellaria-Igea Marina (foto di F.Giorgetti).

È ufficialmente partito il Natale 2022 a Bellaria Igea Marina con una giornata inaugurale, quella di giovedì 8 dicembre, che ha visto accendersi l’intera città della magica atmosfera “Dream Christmas”.

Una nevicata ha battezzato l’avvio del Villaggio del Natale suscitando lo stupore di tutti i bambini presenti in Piazzetta Fellini, dove il Sindaco Filippo Giorgetti insieme al Direttore artistico Andrea Prada, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi hanno dato avvio al Natale di Bellaria Igea Marina. Un grosso pulsante è stato simbolicamente premuto insieme a tutti i bambini presenti accendendo così le installazioni e le luci del Villaggio del Natale.



<<Una giornata veramente bella, nella quale si è colta l’emozione e la gioia dello stare assieme delle famiglie e dei loro bambini, lungo l’isola pedonale con le attrazioni ed il senso di meraviglia dei più piccoli difronte alla neve, alle luci e ai tanti giochi. >> Così il Sindaco Filippo Giorgetti - <<Si è percepito durante la giornata un forte clima di comunità e di festa che ha visto protagoniste le nostre famiglie ma anche gli ospiti dei comuni limitrofi e qualche turista che ci è venuto a trovare! Si è trattato quindi di un bellissimo avvio del periodo natalizio che speriamo possa regalare a tutte le nostre famiglie ed anche a tutte le attività e gli amici di Bellaria Igea Marina, tante gioie ed emozioni. >> Il Primo cittadino conclude con un appello a favore del commercio e dei pubblici esercizi bellariesi – <<Visto il bellissimo clima e le tante persone presenti ieri in piazza, ricordiamo a tutti i cittadini di Bellaria Igea Marina che vivere la nostra città passa anche attraverso scegliere per i propri regali e pensieri natalizi, di rivolgersi ai negozi di vicinato del proprio comune: un importante segno di sostegno e vicinanza a tutto il settore economico.>>



A seguire musicisti itineranti e sfilate di figuranti in costume d’epoca hanno animato il viale pedonale insieme alle performance del gruppo artistico “Stardust” che hanno incantato il pubblico con un ensamble di esibizioni acrobatiche.

Il secondo importante momento inaugurale per la città di Bellaria Igea Marina è stata l’apertura, presso Piazza Alda Merini sul lungomare di Igea Marina, del Presepe di Sabbia realizzato degli artisti di Arena Posibles affiancato anche dall’esposizione di “Presepi del mondo”. Le monumentali sculture hanno fatto da cornice alla celebrazione della S. Messa officiata da Don Marco Foschi che ha ufficialmente inaugurato il Presepe, visitabile fino al 6 gennaio 2023 (giorni e orari su: www.bellariaigeamarina.org)

La giornata si è conclusa con l’apertura della Mostra d’arte, pittura, scultura e fotografia intitolata “Dream Art- l’arte sotto la neve”. L’esposizione, aperta al pubblico fino all’8 gennaio presso il Palazzo del Turismo, voluta dalle due associazioni artistiche di ArteInvisibile e Bell’Arte ha raccolto sessanta opere di artisti e più di cento lavori realizzati dagli studenti della scuola media di Bellaria Igea Marina. Durante la serata, presentata da Alessia Garigali ed accompagnata dalle musiche del trio di Silvia Vasini in arte Darma, il “Reverendo” Davide Baldazzi ed il sax del maestro Luca Quadrelli, i partecipanti sono stati omaggiati di attestati di partecipazione consegnati direttamente dai Presidenti delle Associazioni Laura Merighi di Bell’Arte, Jaharani Mourad direttore artistico e Presidente di ArteInvisibile, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e dalle Autorità Amministrative presenti: il Sindaco Filippo Giorgetti, l’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Edilizia privata ed Urbanistica Michele Neri; l’Assessore alla Scuola, Ambiente e Demanio Adele Ceccarelli. La Mostra resterà aperta al pubblico fino all’8 gennaio 2023 – giorni ed orari sono consultabili su www.bellariaigeamarina.org