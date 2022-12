Riccione, proseguono i laboratori 'green' del Natale

Attualità

Riccione

| 13:38 - 09 Dicembre 2022

Laboratorio di officina sul mare.





Dopo il successo del primo laboratorio di realizzazione ghirlande natalizie, proseguono a Riccione gli appuntamenti di “Officina creativa di Natale” lo spazio di laboratori creativi a tema green per il tempo libero, che si svolge nella accogliente serra allestita in Piazzale Roma di fronte al mare.



Un luogo nato per ascoltare storie, reinventare oggetti e riscoprirsi un po’ artigiani e artisti. All’interno del Giardino sul mare fino all’8 gennaio, sarà possibile partecipare a laboratori per realizzare oggetti e decorazioni natalizie con materiali riciclati, rami e potature, oppure cucire, realizzare libri, scoprire l’arte della calligrafia.



Tutte le iniziative sono a ingresso libero e senza prenotazione e pensate per un pubblico di ogni età.



Promossa dal Comune di Riccione, Officina creativa di Natale nasce da un’idea progettuale a cura di LaBC – La Bottega Culturale e Fulmino Edizioni, in collaborazione con Giardini d’Autore e Estudio.