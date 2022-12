In casa aveva quasi 7 etti di marijuana, nei guai un 35enne

Cronaca

Rimini

| 13:13 - 09 Dicembre 2022

La busta con lo stupefacente sequestrato.



Mercoledì mattina (7 dicembre) la polizia locale di Bellaria Igea Marina ha arrestato un 35enne residente a Savignano sul Rubicone. L'uomo è stato fermato per un controllo stradale di routine, mostrandosi però particolarmente nervoso. Il fatto che con sè avesse quasi 4 grammi di marijuana ha insospettito gli agenti, che hanno effettuato la perquisizione della sua abitazione, assieme al personale della polizia locale dell'Unione Rubicone. I sospetti erano fondati: sono stati infatti rinvenuti quasi 7 etti di marijuana, più il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.