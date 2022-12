Una nuova immagine per la Nove Colli: tre percorsi per unire tanti appassionati di bici

Sport

Cesenatico

12:39 - 09 Dicembre 2022

La nuova immagine promozionale della Nove Colli.





Non si fermano le novità in vista dell'edizione 2023 della Nove Colli ed è stata svelata l'immagina dedicata alla corsa del prossimo 21 maggio. Dalla tradizione di Cesenatico, dalle montagne e dalle colline ammantate di ciclismo, fino al futuro con questa corsa che ricorda sempre le sue origini ma vuole viaggiare verso il futuro. L'immagine scelta ricalca quello di un percorso della metropolitana in cui Cesenatico rimane sempre la fermata principale: attorno alla partenza e all'arrivo i tre percorsi del 2023, ancora più belli, più inclusivi e sempre affascinanti.



La Nove Colli, che si farà in tre, vuole rimarcare il fatto che avere tanti percorsi non rappresenta una divisione ma anzi un'unione ulteriore, l'abbraccio che la Fausto Coppi vuole tributare a un numero sempre maggiore di appassionati.



Anche il logo "storico" della Nove Colli - quello che non cambia mai, per intenderci - vede alcune novità con il payoff scritto in dialetto romagnolo e in inglese per essere ancora più fruibile. La frase è circolare e ha sì il compito di trasferire un messaggio ma anche la funzione di incorniciare il lavoro grafico. Il lettering Nove Colli diventa una parola unica da utilizzare, utilizzabile così in maniera più semplice e anche “slegata dal logo”, intersecando le ruote del percorso in un ponte di senso e di significato.