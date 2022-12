Villa Verucchio, parte il ‘Natale in Biblioteca’ tra letture e giochi

Eventi

Verucchio

| 12:21 - 09 Dicembre 2022

Si alza il sipario su Il Natale in Biblioteca, cartellone di appuntamenti curato dalla responsabile della “Don Milani” Lisetta Bernardi in collaborazione con il gruppo Ci.Vi.Vo. “Amici della Biblioteca” e il gruppo “Cultura Itinerante” di Villa Verucchio. Il primo evento è in calendario domani sabato 10 dicembre alle 10 e si tratta di Decoriamo insieme l’albero di Natale.

Martedì 20 dicembre alle 17 ecco invece le letture ad alta voce delle più belle favole di Natale. Giovedì 22 dicembre alle 17 letture e truccabimbi in tema natalizio.



La chiusura oramai da tradizione è con l’epifania anticipata a giovedì 5 gennaio alle ore 17, quando la Befana premia i lettori più forti del 2022 e saranno stilate le classifiche di fine anno e tirate le somme sull’attività di questi 12 mesi.



L’ingresso è libero