Rimini, Giuliano Cardellini ospite della rassegna dell'associazione Amici dei Musei

Eventi

Riccione

| 11:53 - 09 Dicembre 2022

Giuliano Cardellini, Presidente della Fondazione Boccioni.

L'artista Giuliano Cardellini sarà ospite di una presentazione martedì 13 dicembre, alle 21, presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Riccione, all'interno della rassegna curata dall'Associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca.



La presentazione di Giuliano Cardellini si articolerà in tre momenti diversi ma comunque coordinati tra loro, che approfondiranno i tanti aspetti artistici e culturali dell'artista.



Nella prima parte di questo incontro, all'Interno della rassegna organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, si parlerà del suo ruolo come presidente e fondatore della Fondazione Boccioni, nonché di quello di promotore e direttore del museo Boccioni (TMUB), con direttrice artistica Beatrice Buscaroli.



Nella seconda parte si parlerà del suo ruolo di artista, inserito nel contesto internazionale della piattaforma internazionale "ARTSY" (con sede negli Usa, rappresenta la più importante Piattaforma Internazionale per la vendita online di opere d'arte), nella quale sono attualmente esposte 15 sue opere.



Nella terza, e ultima, parte si parlerà del suo ruolo di scrittore, con il suo nuovo saggio di 58 capitoli "Vivi il tuo Ben Essere" (Luglio 2022).





"Tutti mi chiedono come faccio a fare così tante cose, di spessore culturale ed artistico, in così poco tempo - afferma Cardellini- la risposta è che faccio tutto con amore, con tanta passione ed in questo modo tutto non solo mi riesce spontaneo, semplice e facile, ma mi infonde tanta gratificazione e tanto godimento, non solo nel momento che lo sto facendo, ma anche quando penso a tutto questo. Come del resto il mio ultimo libro Vivi il tuo Ben Essere, che mi ha impegnato tanto e che sta andando molto bene - conclude Cardellini -.Tra l'altro, potrebbe essere anche un'idea regalo per Natale, perché la cultura, così come l'arte, non passa mai di moda".