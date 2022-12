Calcio Eccellenza, l'amara verità di mister Bucci: 'Ecco perché ho lasciato il Tropical Coriano'

Sport

Coriano

| 15:26 - 09 Dicembre 2022

Il tecnico Massimo Scardovi.



L'A.S.D. Tropical Coriano ha reso ufficiali, all'indomani della partita contro il Bentivoglio, le dimissioni irrevocabili del tecnico Marco Bucci da allenatore della Prima Squadra. La società apprende ed accetta con grande dispiacere la decisione, desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano. Per il suo successore, in pole c'è Massimo Scardovi. Sfumate le candidature di Righetti e D'Amore, si parla anche di Zagnoli e Mastronicola.



Il testo delle dimissioni del tecnico Marco Bucci

Sono con la presente a rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dal ruolo di

Responsabile della Prima Squadra dell’A.S.D. Tropical Coriano.

Tengo a evidenziare che non sono un uomo abituato a mollare, e non l’ avrei fatto

nemmeno questa volta, ma quanto visto ieri è inaccettabile - mette nero su bianco l'ex tecncio del Tropical Coriano - In 30 anni di calcio giocato/allenato in prima squadra, non avevo mai visto un giocatore, non giocare con, ma contro i propri compagni, contro la società per la quale è tesserato, ma soprattutto contro i valori di questo bellissimo gioco/sport.



Auguro a Tiziano, Sauro, Sergio, Adriano, Mario, Nico, Giuseppe (il gruppo dirigenziale), alla società tutta le migliori fortune certi che raggiungeranno i traguardi prefissati.

Un ringraziamento particolare al mio Staff , ai miei ragazzi e al Direttore Terenzi. Forza Coriano.

Marco Bucci