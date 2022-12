Misano Adriatico, inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Eventi

| 11:31 - 09 Dicembre 2022

Il taglio del nastro.

Entra nel vivo il Natale di Misano Adriatico con l'inaugurazione, nella giornata di ieri giovedì 8 dicembre, della pista di pattinaggio sul ghiaccio nella centralissima piazza della Repubblica. Una superficie di 450 metri quadrati, a disposizione di grandi e piccini, su cui sarà possibile pattinare e compiere evoluzioni tutti i giorni, dalle 15 alle 20 (festivi e prefestivi dalle 10 alle 23) ad orario continuato, fino all'8 gennaio prossimo.

Divertimento, quindi, ma anche attenzione al contenimento dei consumi energetici. La pista, infatti, è dotata di uno speciale motore 'inverter' di ultima generazione, capace di garantire consumi ridotti del 40 per cento rispetto ai tradizionali motori. I costi energetici, in base all'accordo stipulato, saranno sostenuti interamente dalla ditta DITS Italia Srl, responsabile dell'iniziativa insieme a Giemme Sas.



Per i più piccoli, saranno disponibili dei pinguini Xtraice, accessori che permettono di muovere i primi passi sul ghiaccio e di imparare a pattinare in completa sicurezza.

Tantissime le famiglie che nella giornata di ieri hanno affollato piazza della Repubblica per godersi la pista di pattinaggio e le altre attrazioni ed iniziative targate "Misano on Ice". "Siamo molto soddisfatti - dichiara Stefano Burotti di DITS Italia Srl - di come è andata questa primissima giornata. Misano si conferma una location eccezionale per la programmazione natalizia, grazie alla sua capacità di dare vita ad una magica e suggestiva atmosfera che accompagnerà il pubblico per tutta la durata delle festività. Fiore all'occhiello la pista di pattinaggio sul ghiaccio, un'attrazione particolarmente gradita sia dai più piccoli che dai loro genitori. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Misano per la collaborazione e il lavoro di squadra. La nostra pista è pronta ad accogliere il pubblico fino all'8 gennaio prossimo".