Calcio Promozione: Gabicce Gradara, il ds Cipriani: 'Vogliamo sfruttare il momento positivo'

Gabicce Mare

| 11:22 - 09 Dicembre 2022

Il ds Cipriani tra il dg Magi e il presidente Marsili.



Appuntamento importante per il Gabicce Gradara: domenica al Magi sfida contro i Portuali, al secondo posto in classifica alla pari dell'Urbania (23 punti), una delle big del girone, già in finale playoff la scorsa stagione.



“E' una squadra molto forte, solida, che ha in trasferta ha collezionato ben 13 punti, peggio solo della leader Montecchio (16): è vero che non segna tanti gol (14), ma ne subisce pochissimi (appena sei reti di cui due contro il K Sport Montecchio) – spiega il direttore sportivo Filippo Cipriani – E' vero che è assente per squalifica Savini, un giocatore di esperienza del reparto arretrato, ma la sostanza non cambia. Dovremo sfoderare una prestazione convincente sotto il profilo del temperamento e tecnico, con il massimo dell'attenzione, della concentrazione e dell'approccio al match. L'obbiettivo è muovere la classifica”.





Il Gabicce Gradara è in ripresa dopo un avvio complicato. Che traguardo si pone?



“Veniamo da tre vittorie ed un pareggio, che in realtà è un successo sfumato in quanto la rete del Valfoglia – unico gol subito in questa serie - è arrivata sul gong. Peccato. Siamo in crescita e lavoriamo per migliorare: possiamo fare di più consapevoli che un salto di qualità passa dalla cura anche di un insieme di dettagli che alla fine fanno la differenza. Il campionato è caratterizzato da un grande equilibrio e dunque da un lato dobbiamo essere ambiziosi e dall'altro tenere gli occhi bene aperti e guardarsi le spalle”.



Cosa portano i tre nuovi arrivi Betti, Domini e Franca?



“Con Domini colmiamo la lacuna a centrocampo per l'infortunio al ginocchio di inizio stagione patito da Casoli: ci porterà esperienza e personalità. Complessivamente allunghiamo la rosa e diamo la possibilità al mister di avere a disposizione più soluzioni”.